Задержан подозреваемый в нападении на журналистку у здания ЧВК "Вагнер"

В Карелии задержали подозреваемого в нападении на журналистку Al Jazeera Ранию Дриди у здания бизнес-центра ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге. Об этом пишет "Фонтанка".

Задержанный — 36-летний житель Петрозаводска. По данным телеграм-канала SHOT, его зовут Игорь Бердов. Он руководитель отдела продаж одной из городских компаний. В 2017 году Бердов был осуждён по делу о мошенничестве на два с половиной года, но в 2018 году вышел по УДО.

Нападение на 41-детнюю Дриди произошло в ночь на 25 августа на Зональной улице. Журналистка вышла в эфир для арабской редакции Al Jazeera. Бердов ворвался в кадр и потребовал, чтобы она говорила по-русски, а затем ударил Дриди в правый висок.

В больнице пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Было возбуждено уголовное дело о побоях.

23 августа в Тверской области упал частный самолет, которым пользовался глава основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Согласно официальным заявлениям, все десять человек, включая Пригожина и несколько командиров наёмников, погибли. У здания "ЧВК Вагнер центра" после авиакатастрофы жители организовали стихийный мемориал памяти погибших.

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