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Следственный комитет подтвердил гибель Евгения Пригожина

Евгений Пригожин

Следственный комитет России подтвердил гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Ведомство заявило, что личности всех 10 погибших, включая троих членов экиапажа, при авиакатастрофе в Тверской области установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полётном листе.

Ранее сообщалось, что в списке пассажиров частного самолёта, потерпевшего крушение 23 августа, числятся сам Пригожин и один из командиров ЧВК Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Следствие пока не сообщало об основной версии авиакатастрофы. В телеграм-каналах и СМИ высказываются разные версии, вплоть до взрыва на борту или того, что самолёт был сбит системами ПВО.

Кремль категорически отверг причастность российских властей к крушению самолёта.

Частный самолёт Embraer, которым пользовался Пригожин, выполнял маршрут из Москвы в Санкт-Петербург и потерпел крушение 23 августа. Спасатели нашли на месте катастрофы 10 тел.

Два месяца назад Пригожин и его наёмники предприняли попытку вооружённого мятежа против руководства Минобороны России. Многотысячная колонна вооружённых вагнеровцев вошла в Ростов-на-Дону, другая колонна двигалась на Москву. За сутки бойцам удалось пройти 780 километров, фактически не встретив сопротивления. При этом были сбиты несколько вертолётов и один самолёт Минобороны, пытавшиеся, по словам Пригожина, бомбить колонны. Экипажи нескольких бортов погибли.

Президент России Владимир Путин обвинил ЧВК в государственной измене, против главы компании было возбуждено уголовное дело о вооружённом мятеже. Позднее после переговоров при посредничестве Александра Лукашенко удалось договориться об отходе наёмников на белорусскую территорию. Президент России Владимир Путин пообещал взамен прекратить преследование мятежников.

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