Мосгоризбирком: телеведущий Попов скрыл часть дохода

Мосгоризбирком обнародовал сведения о недостоверной информации, представленной кандидатами в депутаты Госдумы. Телеведущий, кандидат от "Единой России" Евгений Попов скрыл часть дохода в своей предвыборной декларации. Он не задекларировал более 3,1 млн рублей. Каких-либо санкций за сокрытие дохода для кандидатов не предусмотрено.

3 августа московский муниципальный депутат Денис Шендерович опубликовал отчет о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму по 197-му избирательному округу Москвы, от которого баллотируется ведущий "России 1" Евгений Попов. Из документа следует, что его общий доход за 2020 год составил 11,4 миллиона рублей.

Согласно документу, доходы Попова за прошлый год формировались из выплат от ВГТРК, где он ведет программу "60 минут" на "России 1", Пенсионного фонда России, Сбербанка, "Тинькофф Банка" и ВТБ. Кроме того, там указан доход от автодилера "Рольф". Из документа также следует, что у Попова есть квартира площадью 104,6 квадратных метра, два нежилых помещения общей площадью 352,1 квадратных метра и автомобиль Mercedes GLE 300 d 4matic 2020 года выпуска (стоимость новой машины от 6 миллионов рублей). В двух из трех объектов недвижимости Попов указан как совладелец.

4 августа издание The Insider (внесено российскими властями в список "СМИ-иноагентов") сообщило, что получило доступ к сведениям пенсионного фонда о состоянии индивидуального лицевого счета Попова. Согласно им, за прошлый год он получил от ВГТРК и телеканала "Россия" 13 миллионов 400 тысяч рублей.

29 июля команда Алексея Навального выпустила расследование, в котором говорится, что ведущие Евгений Попов и Ольга Скабеева владеют в Москве недвижимостью, общая стоимость которой может составлять 300 миллионов рублей.

У Попова и Скабеевой есть квартира на Верхней Масловке площадью 105 квадратных метров стоимостью 45 миллионов рублей, а также квартира площадью 170 квадратных метров в жилом комплексе "ВТБ Арена Парк" на Ленинградском проспекте, которая может стоить 130 миллионов рублей. В расследовании также говорится, что в том же ЖК у ведущих есть нежилое помещение с отдельным входом площадью 180 квадратных метров и стоимостью ориентировочно 130 миллионов рублей.