Минюст признал "иноагентом" политолога Станислава Белковского

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом политолога Станислава Белковского. Белковский с начала 1990-х занимался политическим консультированием, работал с такими политиками, как Константин Боровой, Ирина Хакамада, был близок к бизнесмену Борису Березовскому. В 2004 году он создал "Институт национальной стратегии" в России и "Институт национальной стратегии Украины".
Кроме него, реестр "иноагентов" пополнили журналист Илья Шепелин, военный аналитик Юрий Фёдоров, ведущий "Ходорковский Live" Кирилл Седов и бывший координатор штаба Навального в Волгограде Евгений Кочергин.
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.
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