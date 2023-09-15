Минюст признал "иноагентом" политолога Станислава Белковского

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом политолога Станислава Белковского. Белковский с начала 1990-х занимался политическим консультированием, работал с такими политиками, как Константин Боровой, Ирина Хакамада, был близок к бизнесмену Борису Березовскому. В 2004 году он создал "Институт национальной стратегии" в России и "Институт национальной стратегии Украины".

Кроме него, реестр "иноагентов" пополнили журналист Илья Шепелин, военный аналитик Юрий Фёдоров, ведущий "Ходорковский Live" Кирилл Седов и бывший координатор штаба Навального в Волгограде Евгений Кочергин.