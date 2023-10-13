Как далеко пойдут США в поддержке Израиля в его кампании против группировки ХАМАС? Зачем американские авианосцы направляются в зону конфликта? Как сложились уникальные отношения между Израилем и Соединенными Штатами? Наши гости: политологи Марк Катц, Эрик Ширяев и Илан Берман.
Другие материалы
-
13 октября 2023
Американские вопросы. США однозначно с Израилем
-
22 сентября 2023
Какой будет расплата России за агрессию против Украины
-
15 сентября 2023
Американские вопросы
-
08 сентября 2023
Американские вопросы. Непонятая США Россия
-
01 сентября 2023
Американские вопросы. Три суда над Трампом на фоне выборов
-