Американские вопросы. США однозначно с Израилем

Как далеко пойдут США в поддержке Израиля в его кампании против группировки ХАМАС? Зачем американские авианосцы направляются в зону конфликта? Как сложились уникальные отношения между Израилем и Соединенными Штатами? Наши гости: политологи Марк Катц, Эрик Ширяев и Илан Берман.