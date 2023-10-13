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Американские вопросы
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Американские вопросы. США однозначно с Израилем

Американские вопросы. США однозначно с Израилем
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Американские вопросы. США однозначно с Израилем

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Как далеко пойдут США в поддержке Израиля в его кампании против группировки ХАМАС? Зачем американские авианосцы направляются в зону конфликта? Как сложились уникальные отношения между Израилем и Соединенными Штатами? Наши гости: политологи Марк Катц, Эрик Ширяев и Илан Берман.

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