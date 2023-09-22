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Американские вопросы: Унизительный коллапс рубля

Американские вопросы: Унизительный коллапс рубля
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Американские вопросы: Унизительный коллапс рубля

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Способны ли российские власти остановить падение рубля? Гиперинфляция на горизонте? Высокая инфляция как неизбежная расплата за войну? Гости программы - экономисты Михаил Алексеев и Олег Коренок

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