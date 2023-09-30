Ереван: Карабах покинули более 100 тысяч жителей

Более 100 тысяч жителей самопровозглашённого Нагорного Карабаха вынужденно уехали в Армению. Государственным жильём обеспечены чуть больше 34,5 тысяч человек. Такие данные представило правительство Армении в субботу, 30 сентября, к 14 часам по местному времени.

По неподтверждённым данным, вечером в субботу из Степанакерта (азербайджанское название – Ханкенди) отправятся два последних автобуса с оставшимися беженцами, сообщает корреспондент Радио Свобода.

По сведениям Еревана, на начало года армянское население региона оценивалось в 120 тысяч человек.

По словам бывшего госминистра Нагорно-Карабахской республики Артака Бегларяна, регион полностью опустел, там остались несколько сотен человек, которые тоже собираются уехать. Вместе с тем Бегларян уточнил, что люди могут вернуться в свои дома, если им будут даны международные гарантии безопасности.

Представитель верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани сообщила, что на сегодняшний день организация не зафиксировала фактов насилия по отношению к беженцам. В организации признают, что массовый исход населения – это серьёзная гуманитарная проблема, но азербайджанская стороны не проявляет агрессии в отношении переселенцев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее назвал вынужденный массовый отъезд карабахских армян "этнической чисткой" и "депортацией". В ответ МИД Азербайджана заявил, что с самого начала призывал жителей региона остаться в своих домах и начать процесс реинтеграции в азербайджанское общество.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила 30 сентября о задержании днём ранее и последующем аресте бывшего главы МИД и советника главы Нагорного Карабаха Давида Бабаяна. Его обвиняют по нескольким статьям, включая разжигание национальной вражды и ведение агрессивной войны. Как утверждает азербайджанское следствие, Бабаян причастен к применению в ходе войны осенью 2020 года баллистических ракет "против незащищённых гражданских районов и демилитаризованных территорий города Гянджа Азербайджана".

В минувший четверг, 28 сентября, стало известно о решении Давида Бабаяна сдаться азербайджанским властям. "Моя неявка или, хуже того, побег нанесёт серьёзнейший вред нашему многострадальному народу, многим людям, а этого я, как честный человек, труженик, патриот и христианин, допустить не могу", – пояснил тогда Бабаян. В тот же день глава непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о её ликвидации.

Карабах по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляли этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть территории, на которой периодически вспыхивали вооружённые конфликты. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения.

19 сентября Азербайджан начал военную операцию по восстановлению суверенитета на территории непризнанной республики Нагорный Карабах, в которой проживают десятки тысяч этнических армян. 20 сентября руководство непризнанного региона капитулировало на условиях Баку. Азербайджанские власти заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха.

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