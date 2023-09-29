Трофей Алиева. Что ждет арестованного бизнесмена Рубена Варданяна

Власти Азербайджана предъявили обвинение в финансировании терроризма участнику списка богатейших предпринимателей Forbes, бывшему главе правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубену Варданяну. Он арестован. Варданян – инвестиционный банкир, построивший карьеру в России, основатель школы "Сколково". Он известен рядом благотворительных проектов. В 2022 году он отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах, где возглавил правительство непризнанной армянской республики. Его отправили в отставку под давлением Баку.



27 сентября Варданян был задержан и отправлен в Баку при попытке перейти границу Азербайджана и Армении с другими беженцами из Карабаха. Погранслужба Азербайджана заявила, что он нелегально находится в стране.

Служба государственной безопасности Азербайджана сообщает, что в отношении бизнесмена выдвинуты обвинения по трём статьям Уголовного кодекса: о финансировании терроризма, об участии в создании вооруженных формирований и о незаконном пересечении границы. Азербайджанская спецслужба распространила видео, на котором сотрудники спецназа в масках жёстко конвоируют 55-летнего Варданяна в наручниках за спиной.

такое бурное отрицательное отношение можно связать с тем, что он сильный человек

В сентябре источники нескольких армянских изданий утверждали, что Баку требует от властей непризнанного Карабаха ареста широкого списка государственных деятелей республики, в том числе бывших членов правительства. 28 сентября о решении сдаться азербайджанским властям сообщил бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.



"Моя неявка или, хуже того, побег нанесёт серьёзнейший вред нашему многострадальному народу, многим людям, а этого я, как честный человек, труженик, патриот и христианин, допустить не могу", – заявил он. В этот же день глава непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о её ликвидации. Около половины 120-тысячного армянского населения уже покинули регион, опасаясь этнических чисток.

О дальнейшей судьбе Рубена Варданяна и других карабахских армян телеканалу "Настоящее время" рассказал азербайджанский политолог, докторант Карлова университета, исследователь процессов на Кавказе Бахруз Самадов:

– Нужно отметить, что когда Варданян приехал в Нагорный Карабах и занял там должность главы правительства, Азербайджан на это отреагировал очень отрицательно. Одним из главных аргументов было то, что Варданян корнями не из Нагорного Карабаха. Конечно же, в первую очередь реакцию Азербайджана можно объяснить тем, что Варданян имеет миллионы, имеет силу, влияние, поэтому к нему было такое отрицательное отношение к тому, что он пришел туда. Конечно же, выдвигалась версия, что это российский проект, были разные версии. Но в первую очередь такое бурное отрицательное отношение можно связать с тем, что он сильный человек.

– Все сейчас обсуждают, что будет с этническими армянами, которые находятся в Карабахе. Ранее в интервью Reuters советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев говорил, что Азербайджан предложит амнистировать даже военных из соединений Нагорного Карабаха. А будет ли распространяться эта амнистия на Варданяна?

Говорить о семье Алиева было большой ошибкой

– Там отмечалось, что эта амнистия коснется тех, кто не подозревается в участии в военных преступлениях. Конечно, сложно сказать, как этот процесс будет происходить. А что касается Рубена Варданяна, я думаю, тут очень важно отметить один очень важный момент – в одном из своих недавних интервью Варданян косвенно вспомнил "Немезис" – операцию армянских националистов в XX веке против тех, кто обвинялся в массовых убийствах армян, признанных во многих странах геноцидом, и сказал о семье президента Алиева: "Хочется отдыхать во Франции, но все может произойти". Конечно же, это, с моей точки зрения, была очень большая ошибка.



– То есть вы намекаете на личный мотив, личную месть со стороны Алиева?

– Коснуться семьи в таком виде – это, я думаю, непростительно для многих, тем более лидеров, на Кавказе.

Рубен Варданян был свобождён от должности государственного министра самопровозглашённого Нагорного Карабаха в феврале 2023 года. Он проработал на этой должности почти четыре месяца. Причины увольнения Варданяна не назывались.



Российский Forbes называл Варданяна "одним из отцов российского фондового рынка". В 1991 году он вместе с американцем Петером Дерби создал брокерскую контору "Тройка Диалог", после продажи которой занимался управлением капиталами состоятельных людей и благотворительностью. В начале сентября 2022 года он объявил, что отказывается от российского гражданства и переезжает в Нагорный Карабах. Азербайджанские власти и СМИ подвергали его резкой критике, обвиняя в том, что он препятствует армяно-азербайджанским договорённостям.

О том, как относятся к Рубену Варданяну в Армении и как там сейчас обсуждают его будущее в связи с арестом, Радио Свобода поговорило с журналистом из Еревана Азой Бабаян:

Для большинства жителей Армении Рубен Варданян герой

– Ситуация для жителей Армении неоднозначная. Понятно, что опросов не проводили, но я полагаю, что для большинства жителей Армении Рубен Варданян – герой. Это богатый человек, который входил в списки Forbes и мог позволить себе жить где угодно и как угодно. А он предпочел отказаться от всего этого, прекрасно понимая все риски, о чем свидетельствуют его многочисленные интервью, где он говорит, что понимает, что его могут и не выпустить оттуда и так далее. И вот этот человек, конечно, внушает уважение, и большинство армян относятся к личности Рубена Варданяна именно так – с большим уважением. Этот человек сделал огромное количество добрых дел для Армении, финансировал проекты – это и Дилижанская международная школа, и Татевская канатная дорога. Он ремонтировал церкви, создавал в Армении инновационные фонды, огромное количество других организаций, и он это делал и в Карабахе, и в Армении. Естественно, мы не можем об этом не сказать. Это такой благотворитель, который приносил пользу и России, и всему миру, и в первую очередь Армении. Я с ним лично достаточно хорошо знакома, он – большой патриот, и я знаю, что все это он делал, руководствуясь только одним: он хотел помогать Армении. Стоит отметить, что он делал это не один десяток лет, но никогда не лез в политику. И всегда в общении со своими друзьями и знакомыми он говорил, что это его не интересует, он не хочет быть политиком, он просто хочет помочь своей родине. Он вырос в такой семье, ему все это перешло от родителей. И поэтому отношение к Рубену в Армении, в целом, очень хорошее. Но есть некоторая часть людей, которые неоднозначно относятся к тому, что он ухал в Арцах (армянское название Нагорного Карабаха – РС), отказался от российского гражданства и стал там государственным министром. Считается, что он был посланником каких-то определенных российских кругов.

– Чьим конкретно посланником он там мог быть?

Многие думают, что это какая-то игра Москвы

– Ну, и он сам, и его соратники, и люди, которые с ним не работали, не имели никаких общих интересов, но общались, все утверждали, что это его личная инициатива. Все началось не в 2022 году, а гораздо раньше, когда он выступал с заявлениями, что воспринял все очень близко к сердцу. Многие уверены, что это его самостоятельное решение, его личная инициатива. Но, так или иначе, у человека были огромные связи, и у очень большого круга людей, которые не посвящены во все эти тонкости, тем более, для такого общества, как армянское поствоенное общество, проигравшее общество, здесь очень сильны такие не очень хорошие настроения. Естественно, после такого проигрыша и на фоне той огромной трагедии, которая происходит с армянским народом, они все это воспринимают не как самостоятельный шаг Рубена Варданяна. И на фоне растущих антироссийских настроений появился такой упрек в его сторону, что он все-таки был несамостоятельной фигурой, это все было продиктовано другими какими-то интересами, и это какая-то игра Москвы. Но мы сейчас посмотрим на реакцию Москвы, и будет понятно, та часть общества, которая считает его посланником Москвы, ошибается.

– Помогут ли деньги Рубена Вардяна в деле его освобождения? И кто этим должен заниматься?

Фигура Варданяна - это очень серьезный трофей

– Мы все надеемся на то, что его семья наймет международного авторитетного адвоката, который сможет положительно повлиять на эту ситуацию. Потому что понятно, что фигура Рубена Варданяна – это такой очень серьезный трофей, которым будет хвастаться руководство Азербайджана перед своим населением. Соответственно, просто так они его не выпустят.

Журналист-расследователь Михаил Маглов, изучавший деятельность Рубена Варданяна в России, уверен, что оценивать его фигуру следует объективно. Он называет Варданяна "важным функционером коррупции в России", связанным с руководством военного концерна "Ростех" и другими крупными финансовыми организациями:

Значительная часть его бизнес-активов полностью сохранилась

– Я вижу, как сейчас пишут про Рубена Варданяна: повторяется эта мантра про то, что он отказался от бизнеса в России и переехал в Нагорный Карабах. Он никуда не переехал. Про его российский бизнес надо говорить в настоящем времени, потому что значительная часть его бизнес-активов полностью сохранилась. Часть этих активов он переписал на номиналов, это видно по коммерческому реестру, частью активов он продолжает владеть лично. И здесь стоило бы выделить то, что Рубен Варданян вместе со своим партнером владеют значительной частью акций завода "КАМАЗ". Если я не ошибаюсь, у них на руках находится около 20 процентов. Основным же акционером завода "КАМАЗ", у которого около 49 процентов акций, является российская государственная корпорации "Ростех", очень близкая для Рубена Варданяна. Его вообще не очень корректно называть бизнесменом, потому что какой, собственно, у него бизнес? Многие, конечно, скажут, что его бизнес – компания "Тройка Диалог", но ее у Ваданяна давно уже нету, и "Тройка Диалог" тоже отметилась не самыми благовидными вещами с точки зрения бизнеса. Рубена Варданяна правильно называть приближенным финансистом главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и его окружения. Потому что долгие-долгие годы он обслуживал именно их интересы, он отмывал их грязные деньги, на которые покупалась недвижимость в Европе. "Тройка Диалог" – а это уже расследованный моими коллегами факт – участвовала в отмывании путинских денег, которые направлялись на счета виолончелиста Ролдугина, друга Владимира Путина. Более того, можно вспомнить деревню Акулинино, где у Варданяна дом: это такой закрытый поселок для российской топ-элиты, где дом у Сергея Чемезова, где дом у его правой руки Артякова, где дом у Владимира Якунина. Поэтому я бы не стал говорить про так называемый бизнес Варданяна в России в прошедшем времени.

Компания NtechLab причастна к преследованию несогласных с режимом Владимира Путина

Ну, и еще один немаловажный эпизод расследовала команда Алексея Навального. У Рубена Варданяна был бизнес с супругой главы Татарстана Гульсиной Миннихановой. Именно в Татарстане находится, в том числе, завод "КАМАЗ". Команда Навального доказала, что Рубен Варданян передавал президенту Татарстана Минниханову взятки довольно приличных масштабов. Ну, и кроме всего прочего, Рубен Варданян создал и продолжает контролировать компанию NtechLab, в совете директоров которой до сих пор сидит его ключевой бизнес-партнер Василий Бровко – муж Тины Канделаки и ближайший советник Чемезова. А компания NtechLab – одна из трех российских компаний, которая создает "цифровой ГУЛАГ" (распознавание и отслеживание по лицам) и причастна к преследованию несогласных с режимом Владимира Путина.

– Как вы думаете, Россия будет принимать какое-то участие в судьбе Варданяна?

– Смотря что тут называть Россией… Я уверен, что глава "Ростеха" Сергей Чемезов, президент Татарстана Рустам Минниханов и бизнесмен Василий Бровко точно будут принимать участие в судьбе Рубена Варданяна, потому что это их текущий бизнес-партнер, человек, который много знает про их личные активы. Эти дружба и партнерство длятся уже довольно давно, и я в этом смысле не сомневаюсь в их порядочности – своего партнера они не бросят.