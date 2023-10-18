Как кризис на Ближнем Востоке расколол мир?

Гости Сергея Медведева-- Леонид Голденберг, сооснователь медиа "Мезуза", социальный аналитик, политолог, Руслан Сулейманов, востоковед и Михаил Гуревич, израильский аналитик
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