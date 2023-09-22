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Американские вопросы
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Американские вопросы. Непонятая США Россия

Американские вопросы. Непонятая США Россия
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Американские вопросы. Непонятая США Россия

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Почему разошлись во мнениях российский оппозиционер и американский кремленолог? Что мешает западным аналитикам понять Кремль? Как Джимми Картер за пять минут раскусил суть советского режима? Наш гость - американский публицист, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве Дэвид Саттер.

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