Американские вопросы. Непонятая США Россия

Почему разошлись во мнениях российский оппозиционер и американский кремленолог? Что мешает западным аналитикам понять Кремль? Как Джимми Картер за пять минут раскусил суть советского режима? Наш гость - американский публицист, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве Дэвид Саттер.