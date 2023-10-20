Американские вопросы. Страх заставляет Путина воевать?

CША сделали ставку на поражение России? Нет причин опасаться испуганного Путина? Россияне: соучастники или жертвы режима? Наши гости: военный эксперт Филадельфийского института внешнеполитических исследований Стивен Бланк и социолог из Ратгерского университета Сергей Ерофеев.