CША сделали ставку на поражение России? Нет причин опасаться испуганного Путина? Россияне: соучастники или жертвы режима? Наши гости: военный эксперт Филадельфийского института внешнеполитических исследований Стивен Бланк и социолог из Ратгерского университета Сергей Ерофеев.
Другие материалы
-
20 октября 2023
Американские вопросы. Страх заставляет Путина воевать?
-
13 октября 2023
Американские вопросы. США однозначно с Израилем
-
22 сентября 2023
Какой будет расплата России за агрессию против Украины
-
15 сентября 2023
Американские вопросы
-
08 сентября 2023
Американские вопросы. Непонятая США Россия
-
01 сентября 2023
Американские вопросы. Три суда над Трампом на фоне выборов