Американские вопросы. Путин, оседлавший тигра

Куда "тигр войны" несет Владимира Путина? Может ли новый конфликт спасти Путина от поражения в Украине? С моим гостем Леоном Ароном, научным сотрудником вашингтонского института American Enterprise, мы обсуждаем его новую книгу "Верхом на тигре. Россия Путина. В каких целях используется война".