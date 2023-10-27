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Американские вопросы
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Американские вопросы. Путин, оседлавший тигра

Американские вопросы. Путин, оседлавший тигра
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Американские вопросы. Путин, оседлавший тигра

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Куда "тигр войны" несет Владимира Путина? Может ли новый конфликт спасти Путина от поражения в Украине? С моим гостем Леоном Ароном, научным сотрудником вашингтонского института American Enterprise, мы обсуждаем его новую книгу "Верхом на тигре. Россия Путина. В каких целях используется война".

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