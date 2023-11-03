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Американские вопросы. Украинские дилеммы США

Американские вопросы. Украинские дилеммы США
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Американские вопросы. Украинские дилеммы США

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Выделит ли Конгресс деньги на помощь Киеву? Дмитрий Песков зря читает статьи Джеффри Сакса? Кто в США не хочет поддерживать Украину? Наши гости: публицист Дэвид Саттер и экономист, профессор калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко.

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