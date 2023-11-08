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Спецоперация против природы. Экоцид в Украине

Спецоперация против природы. Экоцид в Украине
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Спецоперация против природы. Экоцид в Украине

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Гости Сергея Медведева-- эколог и общественный деятель Алексей Василюк и эколог, журналист, главный редактор журнала «Экология и право Ангелина Давыдова

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