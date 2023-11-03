Битва непопулярных кандидатов: за год до президентских выборов в США

Придется ли американцам выбирать президента из двух непопулярных кандидатов? Велики ли шансы Дональда Трампа на победу над Джо Байденом? Может ли кто-то из двух кандидатов сойти с дистанции? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с политологом Андреем Коробковым и социологом Ольгой Каменчук.