Битва непопулярных кандидатов: за год до президентских выборов в США
Придется ли американцам выбирать президента из двух непопулярных кандидатов? Велики ли шансы Дональда Трампа на победу над Джо Байденом? Может ли кто-то из двух кандидатов сойти с дистанции? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с политологом Андреем Коробковым и социологом Ольгой Каменчук.
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