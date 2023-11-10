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Битва непопулярных кандидатов: за год до президентских выборов в США

Битва непопулярных кандидатов: за год до президентских выборов в США
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Битва непопулярных кандидатов: за год до президентских выборов в США

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Придется ли американцам выбирать президента из двух непопулярных кандидатов? Велики ли шансы Дональда Трампа на победу над Джо Байденом? Может ли кто-то из двух кандидатов сойти с дистанции? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с политологом Андреем Коробковым и социологом Ольгой Каменчук.

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