Минюст России подал иск в суд о ликвидации Русского ПЕН-центра

Минюст России подал иск в Мещанский суд Москвы о ликвидации Русского ПЕН-центра, сообщает "ОВД-Инфо". С чем связан иск, не уточняется.

Русский ПЕН-центр — российское отделение международной правозащитной неправительственной организации ПЕН-клуб, которая объединяет писателей и журналистов для защиты прав коллег.

Русский ПЕН-центр создан в 1989 году. Первым президентом его был писатель Анатолий Рыбаков

Международный ПЕН-клуб основан в Лондоне в 1921 году с целью защиты писателей, которых преследовали за их взгляды.

Больше новостей Радио Свобода: