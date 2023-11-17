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Американские вопросы
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Американские вопросы. Жажда править миром или комплекс нелигитимности?

Американские вопросы. Жажда править миром или комплекс нелигитимности?
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Американские вопросы. Жажда править миром или комплекс нелигитимности?

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Чем руководствовались во внешней политике лидеры СССР? Пытался ли Брежнев предложить Никсону совместно править миром? Что заимствовал Путин у своих предшественников? О новой книге "Править миром" мы говорим с автором, профессором университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, историком Сергеем Радченко.

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