Американские вопросы. Жажда править миром или комплекс нелигитимности?

Чем руководствовались во внешней политике лидеры СССР? Пытался ли Брежнев предложить Никсону совместно править миром? Что заимствовал Путин у своих предшественников? О новой книге "Править миром" мы говорим с автором, профессором университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, историком Сергеем Радченко.