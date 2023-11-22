Устал ли мир от войны в Украине?

Гости Сергея Медведева-- военный аналитик, научный сотрудник программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман, военный эксперт Михаил Самусь и военный эксперт Юрий Федоров
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