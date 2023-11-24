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Американские вопросы. "Холодная война" с тоталитаризмом

Американские вопросы. "Холодная война" с тоталитаризмом
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Американские вопросы. "Холодная война" с тоталитаризмом

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Пораженцы или реалисты: кто в США призывает договариваться с Россией? Байден ставит знак равенства между Россией и ХАМАС? Тоталитаризм – главный враг США? Наши гости: Арч Паддингтон, бывший вице-президент Freedom House, и Юрий Ярым-Агаев, правозащитник, глава Центра изучения тоталитарных идеологий.

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