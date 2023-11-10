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Время Свободы

"Риск эскалации растет". Израиль на пороге главного этапа наземной операции

Сектор Газа, 10 ноября 2023 года
Сектор Газа, 10 ноября 2023 года

Информационный дайджест "Время Свободы", 10 ноября

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Время Свободы - Темы дня 10.11.2023
by Радио Свобода

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Жители сектора Газа – о гуманитарной ситуации на территории, где армия Израиля проводит наземную операцию;

Главный редактор израильского русскоязычного сайта newsru.co.il Евгений Финкель – о ситуации в Израиле и в секторе Газа;

Гражданка Украины, попросившая об анонимности, рассказывает о процедуре "фильтрации" украинцев, приезжающих в Россию через аэропорт Шереметьево;

Корреспондент Радио Свобода в Грузии – о 20-летней годовщине "Революции роз" и своем общении с бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили;

Создатель и главный редактор проекта "Бессмертный барак" Андрей Шалаев – о своем отъезде из России и о важности сохранения памяти о репрессиях.

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