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Основатель "Бессмертного барака" Андрей Шалаев уехал из России

Андрей Шалаев
Андрей Шалаев

Основатель проекта о жертвах политических репрессий "Бессмертный барак" Андрей Шалаев уехал из России. Он рассказал изданию "Говорит НеМосква" о слежке после задержания.

Шалаев сообщил о своём задержании вечером 19 октября, после чего пропал. Ранее в тот же день он показывал французским журналистам расстрельные полигоны в Твери. "Я двое суток находился в Центральном ОВД города, где мне элементарно не давали воды. Я не мог сообщить о своём местонахождении ни семье, ни адвокату", – рассказал активист.

После возвращения в Москву Шалаев почувствовал, что за ним продолжается слежка. Тогда он решил уехать из России, чтобы "сохранить проект и себя". По словам активиста, на вокзале его провожали участники ультраправого "Национально-освободительного движения" – с георгиевскими лентами, неофициальным символом войны в Украине Z и криками "предатель и враг народа".

"Сотрудников редакции "Бессмертного барака" больше в России нет, а сам барак бессмертен и продолжает пожирать своих граждан", – резюмировал Шалаев.

  • Проект "Бессмертный барак" создали в 2015 году. Его участники собирают документы и свидетельства о политических репрессиях в СССР.

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