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Обвинение потребовало для Владимира Милова 9 лет колонии за "фейки"

Владимир Милов
Владимир Милов

Прокурор на прениях в Басманном районном суде Москвы во вторник попросил заочно приговорить политика и экономиста Владимира Милова к 9 годам колонии по делу о так называемых фейках о российской армии.

Обвинение также потребовало назначить Милову пятилетний запрет на публикацию материалов в интернете, отмечает "ОВД-Инфо".

Поводом для преследования стал трёхчасовой эфир политика на ютуб-канале "Навальный Live" в марте 2022 года под названием "Военные преступления Путина", в котором Милов говорил об убийстве российскими военными мирных жителей в Украине.

На прениях прокурор заявил, что в своем ролике Милов "создал ложное мнение о СВО" (так российские власти называют войну в Украине - РС.). Также на суде прокурор указал, что Владимир Милов участвовал в протестных акциях в России и задерживался за это, что позволяет усмотреть в его действиях мотивы неприязни к власти, передаёт "Осторожно, новости".

Адвокат политика по назначению Елена Зарецкая считает, что вина ее подзащитного доказана не была, а сам ролик – "это субъективно личное мнение Милова". Приговор будет оглашен 16 ноября, отмечает SOTA.

  • Милов - бывший замминистра энергетики и соратник Алексея Навального. С 2021 года он живет за пределами России. В мае 2022 года российский Минюст включил политика в реестр "иностранных агентов". Владимир Милов - частый гость эфиров Радио Свобода.
  • Дело против Владимира Милова возбудили летом 2022 года.

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