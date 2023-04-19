Тупик войны

Санкции и Россия. В эфире программы "Лицом к событию" политик, экономист, в прошлом зам министра энергетики Владимир Милов и один из создателей либертарианской партии Михаил Светов.

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