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Лицом к событию

Тупик войны

Владимир Милов

Санкции и Россия. В эфире программы "Лицом к событию" политик, экономист, в прошлом зам министра энергетики Владимир Милов и один из создателей либертарианской партии Михаил Светов.

Видеоверсия программы

Есть ли в России экономический кризис?
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Есть ли в России экономический кризис?

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