Американские вопросы. Есть ли у Кремля деньги, солдаты и поддержка россиян для долгой войны?
Истощается ли запас финансовой прочности России? Чего не хватает Украине для победы? Сплотит ли россиян призыв Путина к войне с русофобами? Наши гости: экономист Андерс Аслунд, профессор университета Сетон-Холл Натаниэль Найт и историк науки из Бостонского университета Геннадий Горелик.
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