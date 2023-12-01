Американские вопросы. Есть ли у Кремля деньги, солдаты и поддержка россиян для долгой войны?

Истощается ли запас финансовой прочности России? Чего не хватает Украине для победы? Сплотит ли россиян призыв Путина к войне с русофобами? Наши гости: экономист Андерс Аслунд, профессор университета Сетон-Холл Натаниэль Найт и историк науки из Бостонского университета Геннадий Горелик.