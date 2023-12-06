Гости Сергея Медведева-- Иван Преображенский, политолог, Михаил Троицкий, профессор Университета Висконсина в городе Мэдисон и Аркадий Мошес, руководитель российских программ Финского института международных отношений
Другие материалы
-
06 декабря 2023
Как мир вернулся к реалполитике?
-
29 ноября 2023
Кто стоит за волной мракобесия в России?
-
22 ноября 2023
Устал ли мир от войны в Украине?
-
15 ноября 2023
Где корни украинофобии в России?
-
08 ноября 2023
Спецоперация против природы. Экоцид в Украине
-
01 ноября 2023
К чему ведет волна антисемитизма в мире?