Американские вопросы. Российские заблуждения Генри Киссинджера

Что на самом деле Киссинджер думал о России? Был ли он так называемым "реалистом", призывавшим уважать интересы Москвы? Наши гости: Марк Кремер из гарвардского Центра российских и евразийских исследований и Дэвид Саттер, бывший корреспондент Financial Times в Москве