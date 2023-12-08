Американские вопросы. Российские заблуждения Генри Киссинджера

Что на самом деле Киссинджер думал о России? Был ли он так называемым "реалистом", призывавшим уважать интересы Москвы? Наши гости: Марк Кремер из гарвардского Центра российских и евразийских исследований и Дэвид Саттер, бывший корреспондент Financial Times в Москве
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