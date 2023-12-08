Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Американские вопросы
Подписаться
Американские вопросы

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox YouTube Подписаться

Американские вопросы. Российские заблуждения Генри Киссинджера

Американские вопросы. Российские заблуждения Генри Киссинджера
Embed
Американские вопросы. Российские заблуждения Генри Киссинджера

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Что на самом деле Киссинджер думал о России? Был ли он так называемым "реалистом", призывавшим уважать интересы Москвы? Наши гости: Марк Кремер из гарвардского Центра российских и евразийских исследований и Дэвид Саттер, бывший корреспондент Financial Times в Москве

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG