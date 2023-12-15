Можно ли с помощью математического анализа прогнозировать исход войны в Украине? Падение цен нефти обречет Россию на поражение? Новое оружие может дать Украине решающий перевес? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с математиком Владом Бернштейном и военным экспертом Стивеном Бланком.
Другие материалы
-
15 декабря 2023
Уравнение войны указывает на победу Украины
-
08 декабря 2023
Американские вопросы. Российские заблуждения Генри Киссинджера
-
-
24 ноября 2023
Американские вопросы. "Холодная война" с тоталитаризмом
-
-