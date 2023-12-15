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Уравнение войны указывает на победу Украины

Уравнение войны указывает на победу Украины
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Уравнение войны указывает на победу Украины

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Можно ли с помощью математического анализа прогнозировать исход войны в Украине? Падение цен нефти обречет Россию на поражение? Новое оружие может дать Украине решающий перевес? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с математиком Владом Бернштейном и военным экспертом Стивеном Бланком.

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