Американские вопросы: Суд и импичмент как инструменты предвыборной борьбы
Может ли суд лишить Трампа права участвовать в выборах? Доведут ли республиканцы дело до импичмента президенту Байдену? Чего ожидать от самых непредсказуемых за последние десятилетия президентских выборов? Наши гости: политолог Андрей Коробков, историк Натаниэл Найт и экономист Владимир Конторович.
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