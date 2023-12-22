Американские вопросы: Суд и импичмент как инструменты предвыборной борьбы

Может ли суд лишить Трампа права участвовать в выборах? Доведут ли республиканцы дело до импичмента президенту Байдену? Чего ожидать от самых непредсказуемых за последние десятилетия президентских выборов? Наши гости: политолог Андрей Коробков, историк Натаниэл Найт и экономист Владимир Конторович.