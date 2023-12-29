Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Американские вопросы
Подписаться
Американские вопросы

Подписаться

Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Yandex Music CastBox YouTube Подписаться

Американские вопросы: Путин: победивший или проигравший? Итоги 2023 года

Американские вопросы: Путин: победивший или проигравший? Итоги 2023 года
Embed
Американские вопросы: Путин: победивший или проигравший? Итоги 2023 года

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Движется ли Россия к сталинизации? О чем на самом деле говорят результаты опросов россиян? Велика ли вероятность снижения поддержки Украины? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с социологом из Ратгерского университета Сергеем Ерофеевым и политологом из университета Джорджа Мэйсона Эриком Ширяевым.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG