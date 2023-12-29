Американские вопросы: Путин: победивший или проигравший? Итоги 2023 года

Движется ли Россия к сталинизации? О чем на самом деле говорят результаты опросов россиян? Велика ли вероятность снижения поддержки Украины? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с социологом из Ратгерского университета Сергеем Ерофеевым и политологом из университета Джорджа Мэйсона Эриком Ширяевым.