Американские вопросы: Путин: победивший или проигравший? Итоги 2023 года
Движется ли Россия к сталинизации? О чем на самом деле говорят результаты опросов россиян? Велика ли вероятность снижения поддержки Украины? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с социологом из Ратгерского университета Сергеем Ерофеевым и политологом из университета Джорджа Мэйсона Эриком Ширяевым.
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