Президентские выборы: как на пороховой бочке?

Выборы 2024 года: беспрецедентное испытание для Америки? Вероятна ли дисквалификация Трампа в качестве кандидата в президенты? Неизбежно ли сокращение американской помощи Украине? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с правоведом Ильей Соминым и правозащитником Юрием Ярым-Агаевым.
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