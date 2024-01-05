Президентские выборы: как на пороховой бочке?

Выборы 2024 года: беспрецедентное испытание для Америки? Вероятна ли дисквалификация Трампа в качестве кандидата в президенты? Неизбежно ли сокращение американской помощи Украине? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с правоведом Ильей Соминым и правозащитником Юрием Ярым-Агаевым.