Минкульт объединит музыкальные театры, вузы и концертные залы

Министерство культуры России намерено создать координационный совет, в который войдут руководители крупнейших музыкальных театров, концертных залов, филармоний, а также музыкальных и хореографических вузов и профессиональных училищ. Об этом объявила министр культуры России Ольга Любимова.

Решение было принято 25 декабря на встрече министра с гендиректором Большого театра и художественным руководителем Мариинского Валерием Гергиевым, народным артистом России Денисом Мацуевым, гендиректором Московской филармонии Алексеем Шалашовым, заместителем гендиректора Первого канала Андреем Писаревым, а также собственным заместителем Андреем Малышевым. Малышев в Минкульте курирует вопросы музыки и концертной политики, ранее он возглавлял "Росконцерт" – государственное агентство по вопросам концертной и гастрольной деятельности.

Любимова заявила, что в рамках координационного совета будет вырабатываться репертуарная и гастрольная политика для российских музыкальных и танцевальных коллективов, обсуждаться вопросы творческого образования в этой области.

Какой правомочностью будут обладать решения нового координационного совета, не уточняется.

Валерий Гергиев отметил, что координация концертной деятельности необходима. "Мы отвечаем за то, что происходит в далёком Приморье – у Мариинки там давно работает филиал. Скоро такой же откроется в Калининграде", – сказал он.