Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Калягин: оставить пост главы СТД пришлось после давления АП

Александр Калягин
Александр Калягин

Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин сообщил, что глава Управления проектов администрации президента Сергей Новиков требовал от него уйти в отставку. Об этом Калягин сообщил в письме на имя главы президентской администрации Антона Вайно. Фотокопию письма от 24 ноября публикует телеграм-канал "Брифинг".

По словам Калягина, Новиков обвинил его в недостаточной лояльности к властям. В письме Калягин сообщил, что Новиков требует от него до 4 декабря провести съезд Союза театральных деятелей и уйти в отставку в обмен на орден и финансирование премии "Золотая маска". "Новиков заявил о консенсусе во власти по моей замене", — говорится в письме.

Новость дополняется

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG