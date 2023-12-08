Калягин: оставить пост главы СТД пришлось после давления АП

Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин сообщил, что глава Управления проектов администрации президента Сергей Новиков требовал от него уйти в отставку. Об этом Калягин сообщил в письме на имя главы президентской администрации Антона Вайно. Фотокопию письма от 24 ноября публикует телеграм-канал "Брифинг".

По словам Калягина, Новиков обвинил его в недостаточной лояльности к властям. В письме Калягин сообщил, что Новиков требует от него до 4 декабря провести съезд Союза театральных деятелей и уйти в отставку в обмен на орден и финансирование премии "Золотая маска". "Новиков заявил о консенсусе во власти по моей замене", — говорится в письме.

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