Новым директором Большого театра назначен Валерий Гергиев

Дирижёр Валерий Гергиев назначен генеральным директором московского Большого театра. Об этом сообщает ТАСС. Контракт с Гергиевым заключён на пять лет.
При этом Гергиев сохранит за собой и пост художественного руководителя Мариинского театра в Санкт-Петербурге, возглавив таким образом два крупнейших театра оперы и балета в стране.
Предыдущий директор Большого Владимир Урин освобождён от должности по собственному желанию.
Валерий Гергиев стал худруком Мариинского театра в 1988 году. Его называют "теневым министром иностранных дел", олицетворяющим Россию за рубежом, а также активным сторонником президента Владимира Путина. Он дважды был доверенным лицом Путина в ходе президентских кампаний. В марте 2022 года Путин предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого и Мариинского театров по аналогии с Дирекцией императорских театров, учрежденной в 1766 году императрицей Екатериной II.
- В начале марта 2022 года Гергиева уволили из Мюнхенской филармонии, где он был главным дирижёром, за отказ дистанцироваться от войны с Украиной. Гергиев находится под санкциями Украины, в марте 2022 года ему был запрещён въезд в Литву. Ранее Гергиев был внесён Фондом борьбы с коррупцией в сокращенный ТОП-200 списка коррупционеров и разжигателей войны.
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