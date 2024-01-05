Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Американские вопросы
Подписаться
Американские вопросы

Подписаться

Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Yandex Music CastBox YouTube Подписаться

Американские вопросы: Путинская теория перманентной войны

Американские вопросы: Путинская теория перманентной войны
Embed
Американские вопросы: Путинская теория перманентной войны

No media source currently available

0:00 0:27:29 0:00
Скачать медиафайл

Окопная война в Украине: что может планировать Кремль? Получит ли Украина американскую помощь? Путинская Россия – экзистенциальная угроза Западу? Наши гости: американский историк, автор нескольких книг о российских спецслужбах Юрий Фельштинский и юрист, в прошлом адвокат ЮКОСа Павел Ивлев.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG