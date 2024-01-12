Американские вопросы: Путинская теория перманентной войны

Окопная война в Украине: что может планировать Кремль? Получит ли Украина американскую помощь? Путинская Россия – экзистенциальная угроза Западу? Наши гости: американский историк, автор нескольких книг о российских спецслужбах Юрий Фельштинский и юрист, в прошлом адвокат ЮКОСа Павел Ивлев.
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